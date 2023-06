E anche questo campionato è finito.. La squadra azzurra ha dovuto aspettare il 4 maggio per festeggiare il terzo scudetto della sua storia ma va detto che qNessuna delle big, soprattutto le più accreditate al titolo, era riuscita a tenere il passo dei partenopei.poiché si voleva come sempre parlare di Inter, Milan e Juventus. Ed, invece,Il computo finale non lascia adito a dubbi: 28 partite vinte, sei pareggiate e quattro perse. Miglior attacco con 77 gol fatti e miglior difesa con 28 reti subite.miglior allenatore della Serie A, con lui ancheedl’Mvp di tutto il torneo. Scusate se è poco. Bisogna solo alzarsi in piedi e applaudire un Napoli che ha fatto tornare a tutti la voglia di vedere il calcio. Quello lontano dai tribunali si intende. Lo spettacolo è stato di casa in riva al Golfo e il rinascimento del pallone è coinciso anche con quello di una città affollata ogni giorno.Naturalmente adesso il Napoli dovrà confermarsi. Non sarà facile. L’addio di Spalletti lascia un punto interrogativo sul futuro.. Sì perché un’altra stagione come quella appena finita nessuno l’avrebbe sopportata.Con la Juve salvata dal, poi, ci sarà da divertirsi. È stato giusto reintegrarla per il prossimo torneo senza macchia.al Maradona del Napoli campione d’Italia, si è detto soddisfatto di come sono finite le cose. Senza la Signora in Serie A i diritti tv sarebbero stati un bel problema. Tutto è bene quello che finisce bene. Magari l’anno prossimo la Signora vincerà la Conference.Intanto ci parteciperanno Napoli, Lazio, Inter e Milan. I meneghini nerazzurri addirittura lo potrebbero fare da campioni in carica. Sarebbe bello, infatti, se ad Istanbul finalmente una squadra italiana potesse alzare un trofeo che manca ormai da troppo tempo. Staremo a vedere.