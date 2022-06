Il presidente De Laurentiis ha promesso ai tifosi la conquista del titolo ma al momento non ci sono i presupposti neanche per il quarto posto. Tutta colpa di un mercato che in uscita che non promette nulla di buono. A parte quattro cinque calciatori (Rrahmani, Anguissa, Lobotka, Di Lorenzo e Osimhen) tutti gli altri possono partire. Don Aurelio non guarda in faccia a nessuno, o si fa come dice lui o altrimenti la porta è bella che aperta. Il discorso vale soprattutto per Koulibaly. Che è quello che guadagna di più del gruppo partenopeo.Potrebbe rimanere ancora un anno per poi salutare a parametro zero o andare via quest'estate.I tifosi bianconeri sognano KK al fianco di De Ligt per una Signora da scudetto.Se proprio deve lasciare il Golfo, meglio andarsene all'estero e non con la nemica sportiva storica del popolo partenopeo. Sarebbe un affronto troppo grande vederlo con la maglia a strisce. Una stortura non da poco e questo Koulibaly lo sa. Ma le sirene dei soldi degli Agnelli possono ammaliare chiunque. Anche il gigante nero che non ha intenzione di ridursi lo stipendio. Tutto sta a capire cosa accadrà nel summit che ci sarà tra qualche giorno tra il Napoli e l'entourage del difensore. In caso di fumata nera sarebbe un bel problema. Si darebbe la possibilità alla Juventus di imporsi e dimenticare i vari problemi che ha al suo interno. Cuadrado che non accetta un rinnovo al ribasso e De Ligt che non è contento dei due quarti posti consecutivi.Una follia assurda se si considera che Insigne se ne è andato per molto meno. Anche Ospina è diretto altrove se non si accontenta della proposta di De Laurentiis. Forse l'unico che se la potrebbe cavare è Fabian. Vista l'età ci potrebbe essere un'apertura per il rinnovo. Ma nulla è sicuro. E intanto Spalletti in vacanza non riesce a rilassarsi perché ancora non sa quale sarà la squadra che dovrà allenare dal 9 luglio in poi a Dimaro-Folgarida.