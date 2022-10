Signora si rinasce. Il Napoli in questa stagione signore è sempre stato.Sono bastati 40 minuti ai partenopei per avere la meglio contro un Torino che voleva come sempre creare difficoltà con l'uomo contro uomo. È rimasto fregato l'espulso Juric.In dodici minuti si era già sul 2-0 e poi è arrivata la ciliegina del solito Kvara. Sanabria ha provato a riaprire la partita ma non ci sono state più le premesse per evitare la sconfitta.Un exploit diIl primato in classifica, comunque, non ingolosisce Lucianone.Di quelle costruite per avere la meglio su tutti. Anche perché gli investimenti delle due milanesi e di Madama sono stati belli esosi.Convinti che senza i big lasciati andare via da De Laurentiis il gruppo azzurro si sfaldasse.con la sfrontatezza e la freschezza dei nuovi e l'esperienza dei vecchi.Spalletti non si è per niente lamentato, ha puntato sugli elementi acquistati in estate e la differenza non si è vista. Anzi, pare che la qualità sia aumentata.Sicuramente c'è sempre da migliorare ma fino ad oggi la regina della Serie A veste senza dubbio l'azzurro. Poi magari qualcosa cambierà in corso d'opera.Chissàlontana otto punti potrà riprendersi e rientrare come d'obbligo nella lotta al titolo.contro il Bologna ma rimane sempre a -7. A tenere botta al momento è solo il Milan. Che ha deciso l'incontro con l'Empoli nel recupero. Che nessuno si illuda, però, queste corazzate hanno il peso specifico per poter recuperare e magari vincere il torneo.Fatto sta che bisogna analizzare il momento. E il Napoli non è primo in condominio con l'Atalanta per caso. La vetta è più che meritata. E se in Olanda contro l'Ajax dovesse vincere di nuovo, beh, avrebbe già un piede e mezzo agli ottavi diSituazione diversa per le altre italiane impegnate nella grande Europa. Dovranno soffrire per passare il turno e qualcuna rischia anche di rimanere fuori. E sarebbe uno smacco non da poco. Ma si deve avere fede. Le vie della Signora sono infinite...