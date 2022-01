L'importante era vincere e il Napoli c'è riuscito. Il tabù Maradona è stato finalmente sfatato. Non se ne poteva più di perdere sistematicamente in casa. Il pareggio in casa della Juventus, però, è stato fondamentale affinché anche con mezza squadra Spalletti battesse la Sampdoria. Solo 1-0 il risultato finale ma in campo c'è stato un dominio assoluto. Alla Doria è stato concesso un tiro in porta: quello telefonato dell'amico Quagliarella parato facilmente da Ospina. Per il resto nulla più. E, dunque, i punti di questo nuovo anno sono quattro nelle prime due gare. Niente male per una formazione ridotta all'osso dalla Coppa d'Africa, dal Covid e dagli infortuni.per il momento visto che Lucianone ha saputo far giocare bene la sua squadra portando a casa due ottimi risultati. Praticamente le assenze non si sono proprio sentire poiché in mezzo al campo si è dettato legge calcisticamente parlando sia a Torino che al Maradona.Bisogna fare i complimenti alla Juventus che ha saputo ribaltare la gara con la Roma incassando un successo pesantissimo. Senza quei tre punti a quest'ora la rincorsa Champions sarebbe stata interrotta ma “fortunatamente” tutto è andato per il verso giusto. Soprattutto dopo le critiche subite per il pari con il Napoli.. E che dire del gol da capitan Uncino. In mezza all'area è riuscito a fare un'opera d'arte modello panini nonostante la stazza pesante. Indossare la maglia azzurra è magico e l'ex Atalanta se ne sta rendendo conto con il passare del tempo. Rimasto per volere di Spalletti sa ritagliarsi bene i suoi spazi e si prende delle belle soddisfazioni.Così come Mertens che sembra un ragazzino per come corre, pressa e attacca. Eppure in questo 2022 compirà 35 anni. Lui è Andrea hanno dimostrato di poter coesistere sin da subito e non solo a gara in corso. La positività di Zielinski all'ultimo secondo aveva rovinato i piani dell'allenatore ma quando hai uno come Dries puoi osare sempre. E dire che le cose dopo la mezzora si erano messe male per l'infortunio di Insigne. Ma anche in quel caso Spalletti è andato oltre schierando Politano con Elmas spostato a sinistra.Certo è che non si può assistere al martirio dell'Udinese (così come ha affermato Pierpaolo Marino) favorendo così tanto l'Atalanta. Sicuramente lo show deve andare avanti ma permettere a Gasperini di stravincere al Friuli contro quattro ragazzini è troppo. Ma la Lega di Serie A non fa passi indietro. Il primo campionato italiano non può fermarsi per strada. Anche se dall'altra parte ci sono solo dei Primavera bisogna giocare.