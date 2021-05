Samir Nasri, ex calciatore di Manchester City, Arsenal e Siviglia, tra le altre, racconta la sua esperienza in Spagna ad As: "Con Sampaoli avevo un ottimo rapporto, era più un amico che un allenatore. Gli piacevo così tanto che mi ha detto: 'Vieni a giocare da noi, puoi bere, andare in discoteca e fare quello che vuoi, ti copro io. Tutto quello che ti chiedo è di giocare bene in campo nel weekend".