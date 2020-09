"Cittadina dello spirito libero". La bellissima Natalia Barulich si presenta così sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da 3,4 milioni di followers. Per i pochi che ancora non la conoscessero, la 25enne Natalia è una modella di origini cubane e croate. Fra i protagonisti di Felices Los 4, la Barulich è stata testimonial per le campagne pubblicitarie di diversi grandi marchi della moda, tra cui Guess. Altro particolare da non sottovalutare: Natalia è la fidanzata di Neymar, stella del Paris Saint Germain e della nazionale brasiliana, nonché ex fidanzata di Maluma, noto rapper latinoamericano.



