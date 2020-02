Douglas Costa è infortunato, ma a curarlo a casa ci sta pensando la bellissima Nathalia Felix, la sua splendida fidanzata che è uscita ormai allo scoperto ora che si è trasferita a Torino. Nella giornata di ieri su instagram Nathalia si è concessa ad una sessione di Q&A (domande e risposte) sul suo futuro dando un'indicazione anche sul futuro del brasiliano.



VOGLIO FARE LA MODELLA IN ITALIA - "Sono a Torino da un mese, ma mi sembra già un anno. Vivere lontano dalla mia famiglia è molto difficile, anche perché sono molto legata a loro. La mia carriera da modella? Vorrei proseguirla anche qui in Italia, in questo momento non sto ancora lavorando ma intendo cominciare presto. Quella di lasciare tutto per stare al fianco del mio compagno è stata una decisione molto difficile, ma la vita è fatta di scelte".



Merita una chance nel mondo della moda nostrano? E basterà a trattenere Douglas Costa alla Juve anche in futuro? Ecco le sue foto nella nostra gallery.