Dopo le amichevoli e le ultime qualificate per l'Europeo, termina lacon il programma dellaTutti in campoper gli ultimi verdetti di: in campodella prima fascia, con big match come ​ma anche ildella terza e idella quarta,Si decidono le sorti dei: lagià prima e qualificata alla Final Four del prossimo ottobre, ospita la, alla ricerca dei tre punti salvezza, così come lapriva di Brozovic ma con Perisic, che riceve ildi, senza più nulla da chiedere ma con lo juventino desideroso di incrementare il suo bottino di gol per raggiungere Pelé. Decisiva invece la sfida di Siviglia tra: i padroni di casa, a secco da due gare, devono vincere per andare alla Final Four, i tedeschi possono anche pareggiare. Rinviata, decisiva per stabilire la retrocessa del girone, a causa della positività al Covid di diversi membri della squadra di Shevchenko.- In campo anche ildella terza fascia. alprimo basta la vittoria in casa contro, ultimo ma ancora con la possibilità di salvarsi, per centrare la promozione in Lega B. Incalza il, impegnato in casa contro unche non può perdere.Chiude la, conlevanno sul campo diper difendere il primo posto e la promozione, che arriveranno con qualsiasi risultato che non sia la sconfitta, la quale premierebbe i padroni di casasi affrontano per evitare l'ultimo posto. Lotta per il primo posto anche tra: agli ospiti serve una vittoria con 2 o più gol di scarto per effettuare il sorpasso.