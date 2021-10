DICCI LA TUA

Lasi è conclusa tra consacrazioni, fischi e applausi e grandi polemiche: da, da, volti e protagonisti di un weekend scoppiettante. E mentre si attende il ritorno in campo per il campionato, si scalda anche il mercato, a partire dalla decisione didi non rinnovare i rispettivi contratti con Fiorentina e Torino.Di tutto questo e molto altro parleremo con voi nel nuovo appuntamento sul nostro canale. A partireFederico Albrizio, il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti e i loro ospiti vi aspettano per tutte le ultime novità: gli inviati Nicola Balice e Federico Targetti, Andrea Distaso e il nostro esperto mercato, Daniele Longo.