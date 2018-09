Con l’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia ha ritrovato la maglia azzurra e ha risposto subito presente, segnando alla sua prima nuova apparizione, contro l’Arabia Saudita. Mario Balotelli è l’uomo di punta, in tutti i sensi, della Nazionale: il Mancio conta su di lui per rifondare l’Italia, così come crede nelle sue capacità realizzative in vista della gara di domani contro la Polonia, esordio azzurro nella Uefa Nations League. A Balotelli concedono fiducia anche i bookmaker, che lo inseriscono tra i più probabili marcatori per la gara di Bologna. Un gol di Balo è dato a 2,80 sul tabellone Microgame, si sale a 11,00 per una doppietta e a 55,00 per una tripletta. Quota 3,15 per un gol di Lorenzo Insigne, e 3,75 per quello di Federico Bernardeschi possibili compagni d’attacco di Balotelli nel 4-3-3 di Roberto Mancini. L’idea di una marcatura dalle retrovie, invece, paga 9,00 con Leonardo Bonucci, già andato in rete nell’amichevole contro la Francia. Numerosi i calciatori polacchi che giocano nel nostro campionato selezionati da Jerzy Brzeczek: tra di loro l’uomo gol più probabile è Arkadiusz Milik (dato a 3,60), posto che trovi spazio avendo davanti Robert Lewandowski, in assoluto nome più caldo della Polonia sotto porta e dato a 3,00. Più sicuri di un posto da titolare Piotr Zielinski del Napoli e Bartosz Bereszynski della Samp, dati rispettivamente a 5,50 e 12,00 per andare in gol.