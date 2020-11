Grazie alla vittoria contro la Polonia l'Italia si è ripresa il primo posto nel proprio girone della Nations League e ad una giornata dal termine è assolutamente lanciata verso le Final Four. La squadra di Mancini chiude mercoledì a Sarajevo contro la Bosnia: con una vittoria sarebbe certa del primo posto, ma anche in caso di sconfitta, con il pareggio tra Olanda e Polonia il primato sarebbe salvo. Gli azzurri comunque punteranno al successo e sulla lavagna scommesse, si legge in una nota. sono nettamente favoriti a 1,37. Alta quota sia per il pareggio che per il successo dei bosniaci, rispettivamente a 4,75 e 7,50.

In Polonia - Olanda la nazionale Orange ha dalla sua il pronostico della vigilia, visto che il segno «2» vale 2,03. Match comunque equilibrato considerando che il segno «1» e la «X» sono proposti a 3,50. Tra gli altri big match spiccano martedì Spagna - Germania, con gli iberici avanti a 2,40 e Croazia - Portogallo, per una lavagna a favore dei lusitani a 2,07.