Archiviata l’amichevole con l’Estonia con un poker benaugurante, l’Italia domenica, alle 20:45, tornerà in campo, a Reggio Emilia, per ospitare la Polonia in una gara valevole per la Nations League. Le squadre tornano ad affrontarsi a distanza di un mese nella gara di andata terminata con il risultato ad occhiali. Gli ospiti comandano la classifica con sette punti, uno in più degli azzurri per aver vinto due gare e pareggiata una al contrario dell’imbattuta Italia che ha al suo attivo una sola vittoria e tre pareggi. In campo, quindi, due formazioni giocheranno per assicurarsi il primo posto in classifica del gruppo 1 che per i ragazzi di Mancini, non panchina perché in quarantena, sarebbe una iniezione di fiducia ed un bilancio lusinghiero due anni dopo la mancata qualificazione ai mondiali di Russia. Sarà il covid a condizionare le scelte dei giocatori che i tecnici metteranno in campo. Sarà molto probabilmente anche una sfida juventina in quando metterà di fronte il portiere Wojciech Szczesny all'attuale compagno di squadra nella Juve Bernardeschi, che sarà affiancato in attacco da Belotti ed Insigne sorretti da un centrocampo formato Veratti, Jorginho e Barella. Di contro non dovrebbe esserci in campo Piatek e Milik che lascerebbero il posto a Grosicki e Jozwiak che sosterranno in attacco l’unica punta Lewandowski. I bookies bancano vincente sulla sua lavagna l’1 azzurro a 1,80, particolarmente distante dal 2 a 5,80 con l’X a 3,50. E non solo, il goal no goal è offerto a 2,10 e 1,63, l’under/over 2,5, 1,60 e 2,17 e con i risultati esatti 4 - 2 che moltiplica la scommessa per 92,00, il 3 – 2 per 37,00 ed il 2 – 4 per 350,00.