L'Italia c'è, gli Azzurri sono alle Final Four di Nations League. Primo traguardo centrato dalla squadra di Mancini, che battendo la Bosnia difende il primato del gruppo 1 e conquista l'accesso alle fasi finali della competizione, dove affronterà le vincenti degli altri tre gironi: Belgio (gruppo 2), Francia (gruppo 3) e Spagna (gruppo 4). Final Four che, peraltro, l'Italia giocherà in casa: le fasi finali infatti si disputeranno tra Milano e Torino con date già note, il 6 e il 7 ottobre 2021 le semifinali con finale e finalina il 10 ottobre.