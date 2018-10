Le quote gol animano anche la sfida di giovedì sera tra Polonia e Portogallo, colleghe dell’Italia nel Gruppo 3 della Lega A in Uefa Nations League. Protagonisti indiscussi un talento appena esploso in Serie A e uno che ha deluso nel nostro campionato, diventato un boom nella Liga, In altre parole, il bomber del Genoa Krzysztof Piatek (capocannoniere in A con 9 gol) e l’ex milanista André Silva (7 reti con il Siviglia, una in meno del leader Stuani). Piatek, non troppo sicuro di un posto da titolare vista la concorrenza di Milik e Lewandowski, è dato in gol a 3,00, la punta del Siviglia (più certo del posto, vista l'assenza di Cristiano Ronaldo) si gioca invece a 2,75. Per il resto, il match si presenta molto equilibrato nelle quote «1X2»: Portogallo leggermente favorito a 2,60, pareggio a 3,05 e successo polacco a 2,75