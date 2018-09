Nel match di esordio della Nations League l’Italia di Mancini ha strappato un pareggio con la Polonia, senza brillare e convincendo poco. Per conquistare la Final Four di giugno 2019 o, almeno, salvare la Lega A, serve molto di più. A cominciare dal secondo match contro il Portogallo, al Da Luz di Lisbona, dove scenderà in campo un’Italia diversa, specie in attacco. Il pronostico di Sisal Matchpoint si legge in una nota, non sorride agli Azzurri: nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo, i portoghesi sono comunque favoriti, a 2.40, per la vittoria italiana si sale a 3.30, con il pareggio a quota 3.00. La maggior parte degli scommettitori punta invece su un pareggio, il 41% ha infatti giocato il segno X, con il 32% che dà fiducia all’Italia.

Dopo la prestazione poco convincente con la Polonia, Mancini ha optato per dei cambi in formazione, specie in attacco dove ci sarà una vera rivoluzione: tre cambi su tre, contro il Portogallo davanti dovrebbero essere schierati titolari Chiesa, Immobile e Bonaventura, a sostituire il tridente visto in campo con i polacchi, Bernardeschi, Balotelli e Insigne. Con loro in campo, il Mancio spera di invertire la rotta di una squadra poco propensa al gol: il principale indiziato a bucare la porta è Immobile, marcatore a 3.00. Il biancoceleste potrebbe lasciare spazio a gara in corso a Belotti, anche lui proposto in rete a 3.00. Su Sisal Matchpoint è proprio Belotti protagonista della Supercoppia, in tandem con Chiesa: l’assist del viola per la rete del Gallo è a quota 12.00. Il Portogallo vuole dimostrare di saper vincere anche senza CR7, a fare gol ci penserà dunque Andrè Silva, a 2.50. La quota sale a 9.00 per la rete su assist di Bernardo Silva.

I favoriti per la vittoria del Gruppo 3 sono proprio i prossimi avversari dell’Italia: la vittoria del Portogallo nel Gruppo è a 2.10, leggermente indietro gli Azzurri, a 2.75. Sul tabellone Sisal Matchpoint, si gioca anche sull’ultimo posto nel girone, che sembra spettare alla Polonia, ultima a 1.60. L’ipotesi che a finire ultima sia l’Italia vale 3.50.