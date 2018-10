Prosegue il programma della Nations League con nove sfide in programma oggi. Ad aprire le danze è il 'derby' tra Slovacchia e Repubblica Ceca, valido per il Gruppo 1 della Lega B: a decidere la sfida ci pensa una rete di Patrik Schick, che di testa regala il successo agli ospiti. In gol anche Marek Hamsik, che risponde al momentaneo vantaggio ceco firmato da Michael Krmencik.



Sempre per quanto riguarda la Lega B, alle 20.45 l'Irlanda ospita la Danimarca, prima nel Gruppo 4 grazie al successo sul Galles.



In Lega C, in campo le quattro formazioni del Gruppo 3: la Slovenia, reduce da due ko di fila, prova a conquistare i primi punti sul campo della Norvegia, mentre la capolista Bulgaria ospita Cipro.



Impegnate anche le formazioni di Lega D, con quattro sfide in programma alle 18: Armenia-Gibilterra, Georgia-Andorra e Lettonia-Kazakistan. Chiude il programma alle 20.45 Macedonia-Liechtenstein.