Spagna-Italia (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Rai Uno e Sky Sport) è la seconda semifinale di Nations League. In caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calcio di rigore. Chi vince giocherà domenica sera la finale contro la Croazia, che ieri ha battuto i padroni di casa dell'Olanda. Gli Orange sfideranno la perdente al pomeriggio per il terzo posto. Oggi si gioca a Enschede al De Grolsch Veste, lo stadio del Twente. Arbitra lo sloveno Vincic, assistito dai connazionali Klancnik e Kovacic con il bosniaco Peljto quarto uomo, Kajtazovic e Jug al Var.



LE ULTIME - Senza Bastoni e Berardi, Mancini rilancia Zaniolo e almeno inizialmente preferisce Toloi, Spinazzola e Immobile a Bonucci, Dimarco e Retegui. Dall'altra parte le Furie Rosse non possono contare su Pedri e Dani Olmo. Kepa, Jesus Navas, Laporte e Asensio partono in vantaggio nei ballottaggi con Unai Simon, Carvajal, Nacho e Yeremi Pino. In panchina Fabian Ruiz da una parte, Chiesa e Pellegrini dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



SPAGNA (4-2-3-1): Kepa; Jesus Navas, Laporte, Le Normand, Jordi Alba; Rodri, Mikel Merino; Asensio, Gavi, Ansu Fati; Morata. CT De la Fuente.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. CT Mancini.