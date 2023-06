DOPO LA PARTITA RIMANI SU CALCIOMERCATO.COM PER L'ANALISI DEL DIRETTORE GIANCARLO PADOVAN.







Dopo l'Europeo, laL'di Roberto, campione d'Europa in carica ma non qualificata ai Mondiali in Qatar, torna a giocarsi la vittoria di un trofeo, nellain scenaallo stadio De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda, contro ladi Luis. La vincente affronterà la Croazia, che nella semifinale del de Kuip di Rotterdam ha sconfitto proprio i padroni di casa Oranje, i quali disputeranno la finale per il 3°/4° posto contro la perdente del match tra Azzurri e Furie Rosse, che tornano a sfidarsi dopo la semifinale del torneo continentale, vinta dall'Italia ai calci di rigore. La Spagna ha deluso ai Mondiali, venendo eliminata dal Marocco agli ottavi di finale, sempre dal dischetto, e ha salutato Luis Enrique. Entrambe le nazionali hanno vinto i rispettivi gironi: gli Azzurri davanti a Ungheria, Germania e Inghilterra, le Furie Rosse davanti a Portogallo, Svizzera e Repubblica Ceca. Mancini punta ancora su Retegui, De La Fuente schiera l'ex Juve Morata.- Il bilancio viaggia sul filo dell’equilibrio: 11 vittorie azzurre, 16 pareggi e 12 sconfitte, con 45 gol segnati e 43 subiti. Sono questi i 39 precedenti ufficiali. La Spagna vanta tre titoli continentali (1964, 2008 e 2012) e uno mondiale (2010), l’Italia quattro trionfi nel campionato del mondo (1934, 1938, 1982 e 2006) e due agli Europei (1968 e 2021).Kepa; Jesus Navas, Laporte, Le Normand, Jordi Alba; Rodri, Mikel Merino; Asensio, Gavi, Ansu Fati; Morata.Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Verratti, Spinazzola; Zaniolo, Immobile,