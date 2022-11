Ora è ufficiale, le Final Four di Nations League si giocheranno in Olanda, tra Rotterdam ed Enschede. Lo ha confermato la UEFA con una nota ufficiale, nella quale ha annunciato anche le date in cui si affronteranno le quattro squadre finaliste, gli Oranje padroni di casa, la Croazia, la Spagna e l'Italia di Mancini: le semifinali si disputeranno il 14 e il 15 giugno 2023, mentre finalina per il terzo posto e finale sono in programma per il 18 giugno 2023. Non sono ancora noti gli accoppiamenti, poiché il sorteggio avrà luogo a gennaio 2023 a Nyon, con data esatta e orario ancora da confermare.



IL COMUNICATO - "Il Comitato Esecutivo UEFA ha confermato che l'Olanda avrà l'onore di ospitare per la prima volta la fase finale della UEFA Nations League.



Le città di Rotterdam ed Enschede sono state scelte dalla Royal Dutch Football Association (KNVB) per ospitare le partite, con le semifinali in programma il 14 e 15 giugno 2023 e la partita per il terzo posto e la finale in programma il 18 giugno 2023.



Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti delle semifinali si svolgerà a gennaio 2023 a Nyon, con data e ora esatte da confermare a tempo debito. L'Olanda sarà affiancata nella fase finale di UEFA Nations League da Croazia, Italia e Spagna".