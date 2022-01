Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022

Negli ultimi giorni Inter e Napoli avevano abbandonato la pista che porta a Lucas Digne. Il terzino dell'Everton voleva l'addio ma il club inglese spingeva per un trasferimento a titolo definitivo che i due club italiani non volevano accettare. E allora per l'ex Roma si è aperta la pista Aston Villa che oggi è diventata ufficiale con l'annuncio attraverso i canali social del club.