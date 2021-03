La Juventus ci aveva provato per davvero. ​"Magari in Italia hanno scoperto Lukaku solo adesso che è all'Inter, ma noi sapevamo fosse un grande giocatore. Ne abbiamo seguiti tanti, ora non mi va di dire se abbiamo seguito anche lui", le parole dei giorni scorsi del vice presidente della Juve Nedved su Romelu Lukaku. Il belga fa le fortune dell'Inter di Antonio Conte da due anni, ma poteva davvero finire alla Juve prima di vestire nerazzurro. ​La possibilità che l'attaccante belga vestisse la maglia bianconera è stata concreta, salvo poi arenarsi sul rifiuto di Paulo Dybala all'opzione Manchester United.