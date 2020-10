Spagnola, 34 anni, Neiva Mara è una modella davvero 'caliente'. Su due profili su Instagram, Neiva totalizza oltre 15 milioni di followers (6,2 milioni su neivamara e 9,3 milioni su soyneiva). Costumi succinti, forme prorompenti e provocazione: sono gli ingredienti con i quali Neiva cattura i suoi numerosissimi fans. E poi c'è l'umorismo, con il quale la Mara condisce spesso i suoi post, per abbinare la sensualità al buonumore e al gioco, cosa che certo non fa male. In casa, in piscina, al mare, in città e campagna: le foto più belle di Neiva Mara sono pronte per voi! "Io sono Neiva Mara, la vostra insegnante", recita il claim su IG. Pronti alle lezioni?



