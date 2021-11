. Un tributo doveroso verso un campione il quale, attraverso le sue imprese sportive e la sua condotta da uomo integro, ha scritto pagine memorabili per poi essere collocato nella prestigiosa ed esclusiva Galleria delle Leggende. Gigi Riva è il personaggio che non barattò mai se stesso per denaro e che quarantadue stagioni fa ebbe il coraggio di dare l’addio al calcio perché consapevole del suo fisico provato da usura e incidenti. Aveva trentadue anni e alle spalle un passato interamente dedicato al Cagliari e alla nazionale italiana.ed è crollato quello che, per meriti trascorsi, avrebbe potuto tranquillamente guadagnarsi un posto tra i Grandi per Sempre proprio come Riva.. Tre glieli ha rifilati Massimo Coda, attaccante da Cava dei Tirreni, e uno il centrocampista brasiliano Strefezza. Con tutto il rispetto non stiamo parlando né di Messi e neppure di Ronaldo.(che invece aveva già subito quattro reti in un tempo, ma il secondo, in Fiorentina-Juventus 4-2 del 2013-14), che sarà costretto a segnalare sul calendario questa domenica come la peggiore della sua vita professionale. Purtroppo è lo stesso calcio e non soltanto lui a dover subire un sonoro schiaffo sul viso di quelli che fanno tanto male e lasciano il segno.debacle professionale non è opera del destino cinico e baro, ma soltanto, probabilmente per una forma più o meno inconscia di presunzione più che non per reale necessità di guadagno,ignorando il fatto che ciascuna stagione della propria vita impone scelte ragionate e precise. In caso contrario si può essere vittime di un maledetto poker, a Lecce.