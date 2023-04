Dopo il primo quarto d’ora disembrava che la squadra diavesse trovato le contromisure ai rossoneri ripristinando semplicemente la qualità del palleggio, cioè di fatto senza modificare nulla. Si vedeva che stava meglio di una settimana fa, era più brillante del Napoli visto al Maradona, e soprattutto. Infatti Pioli urlava dietro a Bennacer perché Lobotka gli sfuggiva, e Tonali e Krunic erano un po’ spariti dinnanzi all’ottimo avvio di gara di Anguissa e Zielinski., già incrinante dopo il 4 a 0 in campionato, e per di più amplificate dall’assenza di Osimhen e Simeone. Includo l’urlo come ‘arma psicologica tattica’, perché un urlo assestato in quel modo, sotto la propria curva e al momento giusto, ha un potere apotropaico non indifferente. Il timore della rappresaglia era vivo più che mai nei giocatori di Pioli, tant’è vero che a inizio partita sembrava un altro Milan, sebbene non fosse cambiato nulla tatticamente. Ma con quelle tre scene, avvenute una dopo l’altra, i padroni di casa hanno ritrovato fiducia e respinto la punizione simbolica che il Napoli voleva infliggere ai rossoneri, anche per ritrovare al più presto se stesso e rispecchiarsi di nuovo nella classifica dopo lo scossone tattico del Maradona. In sostanza, il palleggio ritrovato dalla squadra di Spalletti non è bastato, e soprattutto non è riuscito a ‘coprire’ le criticità emerse nell’incontro precedente. Il tecnico di Certaldo non ha ancora trovato la mossa per arginare i problemi concreti che gli sta sottoponendo sistematicamente Pioli.Dunque mentre a centrocampo sembrava una partita diversa, per non dire opposta, rispetto al 4 a 0, il posizionamento di Leao e Brahim Diaz ha continuato a fare male al Napoli, più di quanto Lozano e Kvara siano riusciti a far male al Milan. Bisogna chiedersi il perché.Soltanto la velocità di Leao o una particolare dinamica nella transizione negativa degli azzurri che avvantaggia il portoghese? Be’, nell’immagine seguente troviamo la risposta.. Basta una riaggressione andata male…… e Leao si trova a campo aperto in duello con, costretto ad accorciare su di lui. Notate anche la tendenza dei tre centrocampisti azzurri ad addensarsi in zona palla, per effettuare il fraseggio corto caratteristico dello stile di gioco del Napoli. In caso di ripartenza avversaria, questo scopre ulteriormente il lato debole, ed è proprio per questo motivo che Rrahmani su Leao riceve troppo tardi l’aiuto al centro di Anguissa.Prendiamo, se volete, il terzo gol del Milan al Maradona.. Era nobile e logica la linea di passaggio offerta da Di Lorenzo a Zielinski, solo che se Tonali fa il Tonali sul centrocampista polacco, qualcosa poi può andare storto.Lì c’è un problema che Spalletti ha deciso di ignorare, assumendosi un grosso rischio. Un rischio che Pioli, al contrario, ha deciso di non prendersi con Kvara.. È stato evidente nel primo tempo al Maradona in campionato, ed è tornato a farsi sentire nel momento decisivo della partita di mercoledì sera, guarda caso ancora una volta ai danni di Mario Rui e Lobotka. Inoltre se riavvolgiamo un attimo il nastro, troveremo una costante tra questa ripartenza fatale e quella di Leao avvenuta poco prima. Ricordate il discorso fatto sopra sui centrocampisti del Napoli? Eccoli tutti e tre schiacciati sul lato palla, con il vertice basso quasi sull’out e Zielinski sotto Elmas, a fungere momentaneamente da trequarti.Il pallone, un po’ forzato da Lobotka, inspiegabilmente passa tra Krunic e Zielinski e finisce a Calabria, che poi attiva il 10 spagnolo. Ebbene, queste qui sotto sono state le corse di riaggressione di Lobotka e Mario Rui. Scomode, vero?Fatto sta che Diaz, comunque con una grande giocata, è riuscito a passarci in mezzo. Ciò ha creato la situazione seguente, ovvero un potenziale 5 vs 3 gestito alla perfezione dai rossoneri.Ed infine è qui che aggiungerei, per concludere, un ultimo tema tattico, apparentemente secondario, ma in realtà correlato ai precedenti.. Così infatti è arrivato il gol a San Siro…E così è arrivato il cross per Diaz al Maradona.