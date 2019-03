Nella nuova Italia di Moise Keane c'è anche un centrocampista della Lazio. La giovanissima punta della Juventus è icona del calcio che cambia, figlio di una società anche multiculturale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono molti italiani di seconda generazione convocati in azzurro. Manca Luiz Felipe, che di recente ha rifiutato l'Under 21 di Di Biagio. Ma nel cuore del centrocampo c'è Andrè Anderson: il suo cartellino appartiene alla Lazio, è in prestito alla Salernitana dove si sta facendo le ossa. Con Adjapong (in lizza per l'Under 21) è il più "grande" nella truppa dei Millennials: può lottare per conquistare la maglia dell'Under 20 azzurra.