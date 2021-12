Un tempo il mercato invernale si chiamava “di riparazione”. Che cosa deve riparare la Juve? In teoria, un bel po’. Siamo di quelli che ritengono la rosa della squadra insufficiente. Non perché i nomi manchino, piuttosto per il fatto che un intero reparto è ampiamente insufficiente. Non bastano Chiesa, Dybala, De Ligt (giocatori di caratura) non bastano i senatori Bonucci e Chiellini, “universitari del calcio” secondo Mourinho, e buona parte degli opinionisti, dato che è l’intero centrocampo ad essere mediocre.

CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM