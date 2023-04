Animi caldi in casa Inter. Nell'allenamento alla vigilia di Inter-Benfica un entrata di Onana su Brozovic ha fatto scattare la reazone del croato e solo l'intervento dei compagni di squadra ha evitato che la zuffa degenerasse.



LA LITE - Come si vede dalle immagini, il portiere ha compiuto un’entrata poco ortodossa di sul croato che ha reagito. Prima Brozo ha apostrofato verbalmente il portiere e poi lo ha spintonato. In un clima tesissimo, sono dovuti intervenire Lukaku e D’Ambrosio per primi per dividere i due litiganti e stemperare la tensione.



BENFICA - In conferenza stampa Inzaghi aveva dettato la linea ai suoi giocatori: "Dobbiamo essere bravi a isolarci, essere più bravi su quello che succede intorno a noi, essere bravi e forti, con la testa fredda e pensare alla gara col Benfica". L'abbozzo di litigio tra due dei giocatori più importanti della sua rosa, di fronte ai taccuini e alle telecamere dei giornalisti, di certo non rasserena gli animi dei nerazzurri in vista di una partita da non sbagliare.