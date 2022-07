Un'analisi importante è stata realizzata in questi giorni dache, sfruttando i dati pubblicati da, ha stabilito la classifica dei club che più di tutti(tenendo conto soltanto dei soldi spesi per ripianare perdite). E in vetta a questa triste classifica con costi stratosferici e spropositati ci sono due dei nostri tre top club (tutti e tre in top 10 in ogni caso):che distaccano e di molto il Chelsea che si ferma sul gradino più basso del podio.L'Inter che parte da, passa pere infine ora è sotto il controllo diha costretto i propri soci ain aumenti di capitale, versamenti in conto capitale o prestiti soci. Basti pensare che la famiglia Zhang dal 2015 a oggi ha versato 553 milioni di euro, più di quanto Moratti e Thohir insieme (175 il primo, 275 il secondo) avevano fatto nei 5 anni precedenti.Poco distante c'è il Milan che si ferma a quota 915 milioni di euro, ma che ha avuto un'autentic. Il fondo Usa per ripianare le perdite di 10 anni di bilancio costantemente in rosso e mai in attivo è arrivato a pompare, riporta Repubblica, 658,8 milioni.- Meglio ha fatto la Juventus che si piazza al settimo posto con 417 milioni. Il club bianconero dal 2014 al 2017 era riuscita a vincere e tenere i conti sotto controllo,per 318 milioni che hanno costretto Exor a due aumenti di capitale consecutivi e con il secondo da 400 milioni che non ricade in questo calcolo.