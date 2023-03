L'ex difensore di Milan e Nazionale fra le altre, Alessandro Nesta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di ritorno di Champions League dei rossoneri contro il Tottenham.



CRESCITA - "Per il passaggio da giovani campioni a giocatori di spessore internazionale servono partite così, in un contesto diverso, con più qualità e pressione, con una posta in palio altissima. Questa squadra ha dimostrato che quando sta per cadere definitivamente riesce sempre a rimettersi in piedi. Per questo insisto: vada a giocarsela, il Milan è pronto per questa partita".



LEAO E DIAZ - "Mi aspetto di più da Leao e Diaz".



FAVORITO? - "Milan favorito dopo il risultato dell’andata? Questo non lo dico, mi sa di gufata. Ha buone possibilità, lo ha detto la gara di San Siro. Occhio però perché a Londra sarà diverso e negli stadi inglesi è dura".