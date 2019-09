Al termine della gara vinta dal Bayern Monaco, il capitano della selezione tedesca Manuel Neuer ha risposto al collega ter Stegen, che si lamentava di non essere titolare in nazionale, ai microfoni di Sky: “Sono un giocatore si squadre e penso sempre al bene di squadra. Non so se qualcosa del genere possa esser positivo per il gruppo, soprattutto quando si tratta della nostra posizione. Ci sono portieri molto forti e la discussione non è giusta per Bernd Leno e Kevin Trapp. Capisco che chi non gioca sia insoddisfatto, ma l’importante è il gruppo e dobbiamo sostenerci a vicenda. Devo dire questo, ma nient’altro. Non è la prima volta che fa dichiarazioni del genere“.