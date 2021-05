Gary Neville senza mezze misure. L’ex difensore ha risposto così su Twitter ad alcuni tifosi sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United: “Mi piacerebbe, ma forse è meglio lasciare i ricordi dove sono. Chi prenderei? Varane, Harry Kane e Jadon Sancho”. Secondo Neville, ex compagno di CR7, il portoghese non deve essere una prima scelta per i Red Devils, anzi…