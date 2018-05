Rafa Benitez, tecnico del Newcastle, non nega le indiscrezioni su una possibile riunione con Fernando Torres. L'attaccante spagnolo, allenato dall'ex Napoli ai tempi del Liverpool, lascerà l'Atletico Madrid a fine stagione. Su di lui Benitez ha parlato così: "Penso sia difficile per lui venire qui, ma non perchè noi non lo vogliamo. Non so cosa ci sia nella sua testa, ma potrebbe decidere di fare un'altra esperienza. Di certo sarebbe bello averlo qui, ma credo sia difficile".