Secondo Football Insider, il Newcastle ha individuato Hamza Choudhury come obiettivo numero uno per il centrocampo, tanto che l'allenatore Steve Bruce ha già parlato con il mediano del Leicester per convincerlo a vestire la maglia dei Magpies. Alle Foxes, il ventitreenne inglese troverà ancora meno spazio la prossima stagione, visto l’imminente acquisto di Soumaré dal Lille. Su di lui c’è anche il Southampton.