Martin Dubravka chiama Milan Skriniar e Stanislav Lobotka al Newcastle. In una diretta Instagram, il portiere ha parlato così del difensore dell'Inter e del centrocampista del Napoli: "Vorrei tanto che Milan venisse a giocare qui con me. Gioca nell'Inter ed è un difensore straordinario. Lo stesso vale per Lobotka e Hamsik. Hanno tanta qualità e sarei contento di poter giocare con loro anche nel club come faccio in nazionale", riporta FcInterNews.it.