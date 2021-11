La nuova dirigenza del Newcastle è alla stretta finale per la scelta del nuovo allenatore che prenderà il posto dell'esonerato Steve Bruce. Eddie Howe, tecnico del Bournemouth, e Unai Emery sono i due candidati designati dalla proprietà saudita, con lo spagnolo che è considerato la prima scelta e per il quale sarebbe pronto un contratto triennale.



Per rompere il suo legame col Villarreal è previsto il pagamento di una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. In tal caso il club spagnolo punterebbe sul portoghese Paulo Fonseca, ex Roma.