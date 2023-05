Il Newcastle vuole investire molto nel mercato estivo, in vista di una qualificazione in Champions League per il prossimo anno. I Magpies hanno intenzione di migliorare quasi tutte le zone del campo. Per quanto riguarda la difesa, il nome prescelto è Ivan Fresneda. Come riporta TeamTalk, sia l'Arsenal che il club bianconero hanno già cercato il terzino del Valladolid nella finestra invernale di mercato, ma nulla è successo. In vista dell'estate, la squadra guidata da Howe ha intenzione di pressare forte sul talento spagnolo, in modo tale da battere la concorrenza del Milan, altro club molto interessato. Il suo prezzo è di 19 milioni di sterline.