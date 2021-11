Eddie Howe non fa promesse per il mercato di gennaio. Il tecnico del Newcastle però dice:"“Quindi, non posso fare alcuna promessa su questo. Posso promettere che i proprietari, e quelli sopra di me, sosterranno me e la squadra nel cercare di fare ciò di cui abbiamo bisogno". I nomi circolati sono tutti di alto profilo, come Coutinho, Lingard e ultimo Brozovic, ma riuscire a convincerli è dura se sei diciannovesimo ha chiuso l'allenatore.