L'acquisto del Newcastle da parte del Fondo Pif ha letteralmente scatenato i media inglese, che parlano già di grandi colpi e nomi ad effetto volti a rendere i bianconeri d'Inghilterra protagonisti fin da subito. Secondo il Sun la prossima campagna acquisti in riva al Tyne potrebbe portare dal PSG Keylor Navas e il terzino sinistro Colin Dagba, dal QPR il centrale Rob Dickie, in mediana si parla di John McGinn dell'Aston Villa, mentre in attacco oltre alla stella dei Rangers Alfredo Morelos la ciliegina sulla torta potrebbe essere Gareth Bale.