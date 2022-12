Il Newcastle punta gli occhi sui Mondiali. I Magpies infatti lavorano ad un obiettivo di mercato, impegnato in Qatar con la nazionale sudcoreana. Si tratta di Kang-in Lee, attaccante del Mallorca, oggetto del desiderio anche di altri club di Premier League. In Championship per il coreano si registra anche l'interesse del Burnley. Lo riporta Marca.