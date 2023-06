Due spettri si aggirano per il mercato europeo. Il primo arriva dall’e, dopo, sta facendo incetta di giocatori sempre più forti e sempre più giovani, pagandoli a peso d’oro e spostando l’asse del football mondiale sempre più a est. Anche l’altro fantasma ha strette relazioni con, essendo di proprietà del, è ildi quelche sognavano i tifosima che poi ha comprato i Magpies. A furia di grandi ma oculate spese, i bianconeri sonoe ora si stanno preparando al palcoscenico più importante, cercando i migliori giocatori in giro per l’Europa.Una squadra ricca, ambiziosa e pronta a spendere. Scontato che i media inglesi, e non, accostino tanti nomi al Newcastle. Dall’inizio di questa sessione estiva si è parlato die gli italiani. Inter e Milan tremano e provano a resistere per difendere i propri gioielli. Ma un dubbio è lecito:Partiamo dai freddi numeri. Arrivato quarto in classifica in Premier League,. A questi devono aggiungersi quelli che Pif mette a disposizione per il mercato estivo. Secondo quanto ricostruito da The Athletic,, un bel gruzzoletto per 4 colpi programmati. Servono un centrale di difesa, un terzino, due centrocampisti (di cui uno difensivo) e un’ala.– Non serve di certo rivoluzionare una squadra che ha fatto così bene nel campionato più difficile d’Europa. Occorre puntellare la rosa con giocatori contati, di qualità, d'élite, pronti subito. Il tutto da completare con qualchee qualche plusvalenza da fare vendendo giocatori non al centro del progetto come. La priorità in questo momento è dunque quella del centrocampista. In questo senso è da registrarecon la prima offerta al Milan rifiutata. Non sarà l’ultima con il chiaro piano di affidare le chiavi della squadra a un giocatore di personalità che possa far sì che, che resterà, nonostante l’interesse del, possa scalare in avanti e giocare da mezzala. Di cessioni nemmeno l’ombra. Non c’è bisogno di vendere i pezzi grossi come lo stesso brasiliano o, ci si separerà solo dai giocatori scontenti.– Spese prudenti, crescita passo dopo passo e sessione dopo sessione,. Sono questi gli obiettivi del club che, oltre ai grossi calibri, si sta muovendo anche su giocatori in rampa di lancio come, Khephrene Yankuba. Il budget c’è, l’ambizione e le idee anche: il Newcastle vuole far sì che questa cavalcata per la Champions non sia solo una favola irripetibile. I Magpies hanno intenzione di essere una realtà fissa nelle coppe europee, una nuova big. Possono suonare gli allarmi per mezza Europa.