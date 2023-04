Il Newcastle ha intenzione di alzare il livello della rosa nella finestra estiva di mercato. Uno dei reparti, in cui i Magpies sono pronti ad investire molto, è quello offensivo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la squadra di Howe ha messo gli occhi su Harvey Barnes, ala sinistra del Leicester. L'inglese è ormai, un punto fisso per i Foxes, essendo nell'undici titolare dal 2019. Inoltre, il nativo di Burnley ha raggiunto la doppia cifra, contando le reti in ogni competizioni, in tutti gli ultimi tre anni. Il suo valore di mercato, attualmente, si aggira attorno ai 30 milioni di sterline.