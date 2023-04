Il Newcastle, dopo il clamoroso 6-1 inflitto al Tottenham, è sempre più vicino alla qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo fondamentale per il progetto ambizioso della proprietà saudita, che ovviamente non resterà a guardare ed è pronta a rinforzare ancora la squadra per renderla più competitiva. Uno dei rinforzi può essere Kieran Tierney, 25enne terzino sinistro dell'Arsenal. Lo scozzese, riporta The Sun è valutato circa 35 milioni.