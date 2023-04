Il Newcastle è in cerca di nuovi innesti per aumentare il tasso qualitativo della rosa in vista della prossima stagione. Il reparto difensivo è uno delle zone del campo in cui i Magpies stanno cercando di rinforzare. Secondo quanto riporta TeamTalk, uno dei nomi caldi è Goncalo Inacio. Il difensore centrale dello Sporting è uno dei più promettenti d'Europa. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2026, ma secondo Football Insider, con 45 milioni di sterline il club portoghese lascerà partire il giocatore. Sul giovane c'è anche il forte interessamento del Manchester United.