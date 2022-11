(quando ripartirà la stagione inglese), insieme a giocatori diventati di culto come il portiere Shay Given o i vari Solano, Jenas, Bellamy e il compianto Gary Speed. Quella squadra che nel periodo invernale si sarebbe trovata addirittura davanti a tutti per poi concludere al quarto posto. Oggi gli interpreti asono cambiati e in questo lungo lasso di tempo ne sono successe di cose, fino all'arrivo in panchina di un altro condottiero e di una serie di giocatori che hanno prodotto una prima parte di stagione di altissimo livello.(con una partita in meno) dopo aver superato pure il Chelsea di Potter, conquistato la- nessuno ha fatto così bene in Premier -ai propri avversari. Che da agosto ad oggi sono stati anche City (3-3), Liverpool (1-2), Manchester United (0-0) e Tottenham (2-1). Chi pensava che l'approdo dei petroldollari dal Medio Oriente avrebbe portato alla solita infornata di grandi nomi è rimasto deluso:e che hanno elevato il livello tecnico dell'organico. In attesa ancora di ammirare il miglior Isak...- Enell'averlo individuato come il rinforzo ideale e necessario per una squadra che in termini difensivi difettava di fisicità sui palloni alti e sui piazzati e anche con una discreta capacità di impostare da dietro l'azione. Tolto l'esordio stagionale col Nottingham Forest e i match contro Liverpool, West Ham e Bournemouth,- abbastanza inspiegabilmente ignorato da Van Gaal anche per le convocazione del Mondiale -. Il Milan lo aveva intuito e ci ha provato in ogni modo ma - Maldini dixit -e il fascino tecnico ed economico della Premier, hanno costretto i vertici rossoneri a rivedere la propria strategia. La storia non si fa coi "se" e coi "ma", ma oggi il Newcastle è tornato a sognare, mentre il Milan è chiamato a rilanciare le proprie ambizioni dopo una prima parte di stagione non senza macchie e con qualche interrogativo di troppo.