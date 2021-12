Il Newcastle inizia a muoversi concretamente sul mercato, e lo fa in grande stile: come riporta Record è stata recapitata una maxi offerta di 50 milioni di euro al Benfica per avere a gennaio l'attaccante Darwin Nunez: proposta rispedita al mittente dal presidente dei portoghesi Manuel Rui Costa che ha confermato l'incedibilità del giocatore nel mercato invernale, a meno che non venga messo sul piatto il valore della clausola di rescissione pari a 150 milioni di euro.