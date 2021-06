50 milioni di sterline. Secondo il Daily Mail, sarebbe questa la cifra a disposizione di Steve Bruce per rinforzare il Newcastle in vista della prossima stagione. I tre principali nomi sul taccuino dell'allenatore sarebbero Joe Willock, il quale ha giocato in prestito ai Magpies negli ultimi sei mesi, ma che ha un costo di 30 milioni di sterline; Nathaniel Phillips, centrale del Liverpool che l'anno prossimo sarà chiuso dai rientri di van Dijk, Gomez e Matip, ma che è seguito con interesse anche dal Burnley e Tosin Adarabioyo, centrale del Fulham retrocesso che ha una clausola rescissoria di 10 milioni di sterline.