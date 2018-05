Prosegue la trattativa tra Newcastle e Rafa Benitez per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2019 ma, dopo il conseguimento del decimo posto finale in Premier, il patron dei Magpies Mike Ashley ha argomenti economici migliori per convincere lo spagnolo a restare. Il piazzamento in campionato ha portato in dote oltre 140 milioni di euro in diritti tv e, attraverso un comunicato pubblicato sul sito del club, Ashley ha dichiarato che "ogni centesimo guadagnato sarà messo a disposizione di Benitez", che ha chiesto rinforzi alla sua società.