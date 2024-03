Newcastle-West Ham: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Magpies che stanno disputando una stagione decisamente sottotono, come attesta l’attuale decimo posto. Bianconeri che hanno perso 12 volte in 29 partite e arrivano dal ko contro il Chelsea. Il club londinese, invece, si presenta all’appuntamento del St. James Park dopo quattro risultati utili consecutivi, due vittorie e altrettanti pareggi. 7° posto consolidato e una caccia all’Europa che conta appena aperta.

• Partita: Newcastle-West Ham• Data: sabato 30 marzo 2024• Orario: 13.30• Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K• Streaming: Sky GO, NOWLa partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.: Dubravka; Livramento, Schär, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock; Almiron, Isak, Gordon. All.Howe.

: Areola; Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson; Alvarez, Soucek; Bowen, Paquetà, Kudus; Michail Antonio. All. Moyes.