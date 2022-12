Nuova edizione con le nostre news Mondiali. Rafael Leao verso una nuova panchina nella gara di stasera del Portogallo contro la Svizzera; ci sarà Ronaldo, pronto a firmare un super contratto con gli arabi dell'Al-Nassr. In estate potrebbe esserci un'asta internazionale per Bellingham e la Serie A ha messo gli occhi sul marocchino Cheddira. Il Napoli lavora su Kiwior per anticipare la concorrenza.