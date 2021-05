Neymar chiama Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain. In una lunga intervista concessa a GQ, il fantasista brasiliano, alla domanda su quale sia il calciatore con cui vorrebbe giocare, indica la stella della Juventus: "​Sceglierei CR7, perché ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco di Ronaldo".